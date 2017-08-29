ОП поможет клиентам Ted Travel добиться возмещения расходов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ поможет добиться возмещения расходов клиентам Ted Travel, если у них возникнут сложности, сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.

"Мы можем помочь добиться возмещения расходов через суды, если с этим возникнут сложности", — заявила Сутормина во вторник, ее слова приводит пресс-служба палаты.

Член ОП РФ также призвала граждан обращаться на горячую линию ОП РФ по защите прав туристов при возникновении каких-либо проблем. По мнению Суторминой, банкротство компании наступило вследствие рискованной ценовой политики.

"Предлагались заведомо демпинговые цены", — заметила член ОП РФ.

В Общественной палате намерены наладить совместно с Ростуризмом мониторинг рынка, чтобы оградить граждан от повторения подобных ситуаций, уточняется в сообщении пресс-службы.