Глава Ростуризма: мы не вправе контролировать финдеятельность туроператоров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) активно мониторит ситуацию на туристическом рынке России, но не имеет права осуществлять контрольно-надзорные функции за финансовой деятельностью туроператоров, сообщил РИА Новости во вторник руководитель ведомства Олег Сафонов.
"Я хочу напомнить, что Федеральное агентство по туризму не имеет права осуществлять контрольно-надзорные функции. При этом Ростуризм активно мониторит ситуацию", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности проверок туристического бизнеса на фоне ситуации, которая сложилась после ухода с рынка туроператора Ted Travel.
"О сложностях компании Ted Travel мы знали заранее. Накануне того как этот туроператор объявил об уходе с рынка, мы приглашали руководство Ted Travel в Ростуризм. Им объявили, что ведомство обладает информацией о том, что с заселением их туристов в Турции возникают сложности. После этого, буквально на следующий день, компания объявила о приостановке своей деятельности", — пояснил ситуацию глава ведомства.
"Мы мониторим рынок и делаем это активно. Конечно, мы не имеем возможности знать, каким образом осуществляется финансовая деятельность того или иного туроператора, но мы хорошо представляем ситуацию на рынке", — уточнил Сафонов.