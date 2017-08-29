Глава Ростуризма: мы не вправе контролировать финдеятельность туроператоров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) активно мониторит ситуацию на туристическом рынке России, но не имеет права осуществлять контрольно-надзорные функции за финансовой деятельностью туроператоров, сообщил РИА Новости во вторник руководитель ведомства Олег Сафонов.

"Я хочу напомнить, что Федеральное агентство по туризму не имеет права осуществлять контрольно-надзорные функции. При этом Ростуризм активно мониторит ситуацию", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности проверок туристического бизнеса на фоне ситуации, которая сложилась после ухода с рынка туроператора Ted Travel.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.

"О сложностях компании Ted Travel мы знали заранее. Накануне того как этот туроператор объявил об уходе с рынка, мы приглашали руководство Ted Travel в Ростуризм. Им объявили, что ведомство обладает информацией о том, что с заселением их туристов в Турции возникают сложности. После этого, буквально на следующий день, компания объявила о приостановке своей деятельности", — пояснил ситуацию глава ведомства.

"Мы мониторим рынок и делаем это активно. Конечно, мы не имеем возможности знать, каким образом осуществляется финансовая деятельность того или иного туроператора, но мы хорошо представляем ситуацию на рынке", — уточнил Сафонов.