Ростуризм предложил турецкому турбизнесу работать на принципах предоплаты

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму предлагает на заседании российско-турецкой комиссии, которое намечено на октябрь 2017 года, обсудить принципы взаимной работы на основе обязательной предоплаты, чтобы избежать ситуации с демпингом цен, как это произошло в случае с туроператором Ted Travel, сообщил РИА Новости во вторник руководитель ведомства Олег Сафонов.

Собеседник агентства рассказал, что накануне у него состоялась встреча с послом Турецкой республики в РФ Хюсейином Дириозом, где была достигнута договоренность о проведении заседания российско-турецкой комиссии по туризму в октябре текущего года в Анталье, где в повестке дня будет стоять вопрос взаимодействия российских и турецких туроператоров.

"В том числе, там обсудят принцип предоплаты проживания российских туристов в турецких отелях. Чтобы при любых условиях стали невозможными попытки со стороны турецких отельеров выселения наших граждан. Хочу напомнить, что после того, как туроператор Ted Travel объявил об уходе с рынка, 12 турецких отелей попытались выселить клиентов этой компании, так как за них не были переведены деньги", — доложил он.

Сафонов заверил, что совместными действиями Ростуризма и турецких властей эта ситуация была оперативно разрешена, люди вновь размещены в отелях, но подчеркнул, что такие попытки были.

"Я доложил турецкому послу, что причина ухода Ted Travel кроется в демпинговой политике этого туроператора. Поэтому мы с турецкими коллегами должны проработать механизмы взаимодействия, делающие невозможными осуществления демпинга, от которого страдают российские туристы", — сказал глава Ростуризма.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.