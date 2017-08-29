В Ростуризме предложили объявить Год российского гостеприимства

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ростуризм предлагает объявить 2019 год Годом российского гостеприимства, заявил журналистам заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

"В 2019 году исполнится 300 лет выпуску указа Петра I о создании постоялых дворов, то есть будем считать, что это 300 лет российского гостеприимства. В принципе, мы уже с Олегом Петровичем Сафоновым (главой Ростуризма — ред.) обсудили вопрос, что хорошо было бы обратиться в правительство с просьбой официально объявить 2019 год Годом российского гостеприимства. Я думаю, Общественная палата и Федеральное собрание нас поддержат", — сказал он.

Давыденко отметил, что к этой дате планируется подготовить национальный туристический рейтинг. "Это рейтинг, составленный на основании голосования, которое шло на сайте Общественного совета Ростуризма с учётом результатов и Общественной палаты, и потребителей.

Он оценивает субъект гостиничного и турбизнеса по ряду критериев — безопасность, доброжелательность, экология, доступность — безбарьерность и защита прав туристов", — пояснил эксперт.

По его словам, два раздела рейтинга уже готовы и запущены — это средства размещения туристов в РФ и за пределами РФ. "В настоящий момент мы ведём работы по Северо-Кавказскому федеральному округу и по Турецкой республике. И там, и там процесс идёт, гостиницы подключаются к этой программе. Я думаю, через некоторое время мы сможем дать какие-то более или менее понятные результаты", — сказал он.

Давыденко также отметил, что уже получены результаты голосования по экологическим критериям. "Я думаю, в ближайшее время мы их сможем объявить. У нас есть и самые экологичные, и самые менее экологичные курорты", — добавил он.