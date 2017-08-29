Выплаты компенсаций клиентам Ted Travel начнутся после 6 октября

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Выплаты компенсаций клиентам прекратившего деятельность туроператора Ted Travel (ООО "Терра") начнутся после 6 октября, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек. На сайте туроператора сообщается, что туристам и иным заказчикам турпродукта необходимо обращаться за выплатой страхового возмещения в страховые компании "Инвестстрах" и "Якорь".

"В настоящий момент эти две компании формируют реестр туристов, перед которыми туроператор не выполнил обязательства и которые не смогли выехать на отдых, им будет выплачиваться компенсация. Туристы могут обращаться в любую из этих компаний. Формирование реестра будет осуществляться в течение 30 дней с момента прекращения деятельности туроператора, то есть до 26 сентября. Выплаты начнутся через 10 дней – после 6 октября", — приводятся слова Юргенса в сообщении ВСС.

Юргенс подчеркнул, что "Якорь" и "Инвестстрах" готовы исполнять свои обязательства по двум договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристического продукта, заключенных Ted Travel. Он напомнил, что совокупный лимит ответственности по договорам страхования составляет 50 миллионов рублей.

"Если по результатам формирования реестра выяснится, что этих средств не хватит, то выплаты будут осуществляться пропорционально понесенным расходам туристов", — добавил он.

В сообщении ВСС отмечается, что в реестр будут включаться только лица, предоставившие полный пакет требуемых документов: заявление о выплате страхового возмещения; копии паспорта заказчика и договора о реализации турпродукта, включая все приложения и допсоглашения к нему (с предъявлением оригинала); документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный заказчиком из-за неисполнения туроператором обязательств по договору. В перечень документов могут также входить счета, квитанции, платежные документы, полученные заказчиком от туроператора, отеля (гостиницы) или перевозчика.