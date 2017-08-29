Из Антальи во вторник улетит третья группа туристов Ted Travel

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Третья группа туристов Ted Travel улетит из Антальи во вторник, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Авиакомпания "Якутия" снова перенесла дату вывозного рейса туристов прекратившего деятельность туроператора Ted Travel. Рейс, на котором должны улететь 170 туристов, перенесен с вечера понедельника на вторник, 29 августа", — говорится в сообщении.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться.

Первый вывозной рейс, на котором улетели 170 туристов, был выполнен в субботу, 26 августа. Предполагалось, что аналогичные рейсы перевозчик будет выполнять ежедневно до 29 августа включительно. Однако график выдерживать "Якутии" не удалось. Так, воскресный рейс был выполнен только в понедельник в 12.10. Приехавших в аэропорт туристов около 22.00 начали развозить по отелям. Всего на двух рейсах были вывезены 340 пассажиров.

Также в понедельник планировался третий вывозной рейс в 19.40. В транспортном комитете "Турпомощи" сообщали, что он будет выполнен только утром 29 августа. Ожидается, что на последних двух вывозных рейсах "Якутии" в Москву вернутся еще 340 пассажиров. Остальные клиенты Ted Travel должны вернуться на рейсах других перевозчиков. Отмечается, что туристы могут запросить в "Турпомощи" более ранний вылет. Он будет предоставлен, если на вывозных бортах будут свободные кресла.

Ассоциация отмечает, что сейчас многие туристы Ted Travel вынуждены повторно оплачивать свое проживание. Предполагается, что эти деньги они потом смогут компенсировать в страховой компании, предоставившей фингарантию Ted Travel. По данным "Турпомощи", количество туристов, которые не смогли воспользоваться путевками, составляет 1,333 тысячи человек. Общую сумму их ущерба в самом Ted Travel оценили примерно в 27 миллионов рублей.