Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки Денге в Индии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадок Денге и Чикунгунья в Индии, где к концу августа зарегистрированы более 31 тысячи случаем заболевания, сообщается на сайте ведомства со ссылкой на официальных представителей здравоохранения страны.

"К концу августа текущего года число заболевших превысило 31 тысячу человек, 183 случая закончились летальным исходом. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан (около 20 тысяч заболевших и 117 летальных случаях), а также в столичном округе Дели, где более 3,7 тысяч человек заболевших и 57 погибших", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что основными переносчиками лихорадок Денге и Чикунгунья являются комары. Отмечается, что высокие температуры. влажность и проливные дожди поспособствовали распространению этих насекомых. Местные власти принимают все необходимые меры по уменьшению численности комаров.

В целях профилактики лихорадок Денге и Чикунгунья в ведомстве рекомендуют использовать репелленты, также в помещениях необходимо устанавливать противомоскитные сетки и противокомариные пологи над кроватями. Находясь вне помещения, следует надевать одежду, максимально закрывающую открытые части тела. Одежда может быть обработана дополнительно отпугивающими комаров препаратами.

Как сообщает Роспотребнадзор, лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

Геморрагическая лихорадка Чикунгунья переносится комарами. Вскоре после укуса у заболевшего появляется температура до 40 градусов, кожная сыпь, боль и ломота в мышцах, усталость, головная боль. Обычно симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять от 2 до 12 дней. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки нет. Лечение направлено главным образом на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.