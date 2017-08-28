В КНДР отменили авиашоу из-за отсутствия интереса у западных туристов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторы авиашоу "Авиационный фестиваль дружбы народов" в северокорейском городе Вонсан отменили проведение мероприятия в сентябре текущего года из-за отсутствия спроса со стороны туристов из западных стран после гибели студента из США, сообщила РИА Новости представитель китайского туристического агентства.

"Вместе с северокорейскими организаторами мы подтверждаем, что авиашоу в Вонсане отменено, поскольку туристы с Запада не выразили большого интереса после смерти американского студента в этом году", — сообщила представитель базирующейся в Пекине компании Zhixing Heyi Travel, официального турагентства мероприятия.

В июне текущего года студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее на 15 лет заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США. Позднее власти США ввели запрет на поездки американцев в КНДР, который вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Отмену авиашоу в Вонсане подтвердил также официальный туроператор авиашоу из Нидерландов, компания 4Aviation. Еще один туроператор мероприятия, китайская компания KTG DPRK Tours & Information сообщила, что свою заинтересованность в поездке на шоу в этом году выразил один гражданин Франции и двое граждан Нидерландов.

На официальном сайте мероприятия об отмене шоу не сообщается. Согласно информации на портале, в программе 23 и 24 сентября ожидается "демонстрация фигур высшего пилотажа, прогулочные полеты, возможность совершить прыжок с парашютом, запуск воздушных шаров".