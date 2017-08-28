Туристический бренд России выберут в закрытом режиме

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жюри под руководством зампредседателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко выберет победителя конкурса на концепцию туристического бренда России среди трех проектов-лидеров народного голосования в закрытом режиме, чтобы избежать давления извне, сообщила РИА Новости советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что из 195 стран мира 146 имеют собственный туристический бренд, поэтому и Россия как перспективное направление международного туризма тоже должна обзавестись этим важным маркетинговым инструментом.

"Уже совсем скоро у нашей страны появится мощный маркетинговый инструмент для продвижения своего туристского потенциала как внутри страны, так и за рубежом. Очень важно, что бренд – не просто логотип со слоганом, а целая стратегия коммуникаций с туристами – разработан профессионалами с большим практическим опытом. И при этом он будет согласовываться с предпочтениями россиян, поскольку народное голосование играет ключевую роль в процессе выбора лучшего варианта", — пояснил Сафонов РИА Новости.

Из порядка тридцати успешных вариантов конкурсных работ отобрали 10 проектов для народного онлайн-голосования, по результатам которого в середине августа были определены три лучшие концепции.

"Далее авторитетное жюри под председательством заместителя председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко выберет победителя. Финальный этап конкурса пройдет в закрытом режиме, чтобы избежать какого-либо давления извне на решение конкурсной комиссии. Главный туристический символ России будет представлен к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября", — рассказала Сергеева.

В состав жюри вошли такие видные политические деятели и авторитетные эксперты, как министр культуры Владимир Мединский, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо и другие.