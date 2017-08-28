Уход Ted Travel может уменьшить спрос российских потребителей на поездки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Скандальный уход с туристического рынка туроператора Ted Travel может подорвать доверие российских потребителей к туристическому бизнесу и на какое-то время притормозить спрос на турпоездки, особенно за рубеж, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться.

Тюрина подтвердила, что на момент остановки деятельности Ted Travel в Турции находилось 754 клиента компании, но их проживание и обратный перелет не оплачены.

"Сначала обсуждалась эвакуация туристов силами "Турпомощи", но затем было принято решение, что вывозить людей будет авиакомпания "Якутия", которая завезла их в Турцию неоплаченными рейсами. Таким образом, нарушено постановление правительства РФ, которое обязывает туроператоров и перевозчиков за сутки до вылета передавать своим клиентам необходимые для поездки документы, включая билет, подтверждающий право на перевозку, в том числе чартерную, до пункта назначения и обратно. И это совершенно справедливо, поскольку туристы, покупая тур, сразу оплачивают и обратный перелет", — рассказала она.

Тюрина напомнила, что слово "эвакуация" по отношению к клиентам туроператоров, внезапно покинувших рынок, появилось в прессе в 2014 году. "Тогда череда банкротств турфирм вызвала кризис недоверия к турбизнесу и серьезное снижение спроса: люди не хотели обращаться в турфирмы, опасаясь новых банкротств", — уточнила представитель РСТ.

"Поэтому нельзя исключать, что громкий уход Ted Travel может на какое-то время притормозить спрос на турпоездки, особенно за рубеж. Туристы уже звонят турагентствам и спрашивают, надежный ли у них туроператор. Остается только надеяться, что они все-таки сориентируются: ушла малоизвестная компания, а все ветераны, пережившие в том числе и трудный 2014 год, продолжают работать", — считает она.