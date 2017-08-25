Ростуризм сообщил подробности о датах и времени вылета туристов Ted Travel

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило подробности о датах и времени вылета из Турции туристов обанкротившегося туроператора Ted Travel, сообщается на сайте агентства.

"Туристы, находящиеся на отдыхе в Турецкой Республике и имеющие на руках обратные билеты на 26-29 августа 2017 года, будут вывезены рейсами авиакомпании "Якутия": R3 1102 26 августа 2017 года в 15.50, R3 1102 27 августа 2017 года в 19.30, R3 1102 28 августа 2017 года в 19.30, R3 1104 29 августа 2017 года в 19.30", — говорится в сообщении.

Уточняется, что туристов, которые должны были улететь позднее 29 августа, вывезут из Турции рейсами других авиакомпаний. Информация по их вылетам будет сообщена агентством дополнительно.

При этом туристы, чей обратный вылет должен был состояться 30 августа, имеют возможность вернуться в Россию 28 августа 2017 года рейсом R3 1102 в 19.30, а те, кто должен был вылететь 31 августа, могут поменять дату вылета на 29 августа – рейс R3 1104 в 19.30. Чтобы воспользоваться этой возможностью, туристы должны оперативно направить обращение в ассоциацию "Турпомощь" о перебронировании билетов.