"Якутия" за свой счет вывезет большую часть клиентов Ted Travel из Турции

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Приостановивший свою деятельность туроператор Ted Travel оплатил авиакомпании "Якутия" лишь один рейс из четырех или пяти, которыми должны вывезти его клиентов из Турции, но перевозчик совершит их без каких-либо доплат от туристов, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По имеющейся у нас информации, все 755 человек — клиентов Ted Travel, находящихся на курортах в Турции, — пока размещены в отелях, пока никого не выселяют. Они проинформированы, что забирать их будет авиакомпания "Якутия". Первый рейс вылетит завтра, и это единственный рейс, который был оплачен компанией Ted Travel. Соответственно, остальные рейсы — их будет четыре или пять — "Якутия" будет осуществлять за свой счет", — сказала Ломидзе.

По ее словам, авиакомпания выписала туристам билеты в один конец, чего не имела права делать.

"Авиакомпания должна обеспечивать вылетами туда и обратно. Таким образом, у нее возникают обязательства вывезти туристов, и, соответственно, она это будет делать за свой счет, хотя оплаты нет", — пояснила исполнительный директор АТОР.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что большую часть (примерно 680 человек) находящихся в Турции клиентов Ted Travel вывезут в ближайшие четыре дня, первый рейс состоится уже в субботу. В свою очередь глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что оставшихся примерно 75 человек крупные туроператоры — члены ассоциации вывезут без каких-либо доплат в даты, которые обозначены у них в договорах, или по желанию раньше.