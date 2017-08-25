Ростуризм дал рекомендации туристам Ted Travel в Турции

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ростуризм рекомендует находящимся в Турции туристам Ted Travel самостоятельно оплатить отдых в отеле, если их в агрессивной форме пытаются выселить, сообщил журналистам глава ведомства Олег Сафонов.

"Нам поступает информация о том, что существуют попытки выселить туристов, которые находятся на отдыхе, либо пытаются задерживать документы тех туристов, которые уже планово возвращаются на родину. Я призываю всех наших граждан обращаться в Ростуризм и "Турпомощь", посольство РФ и консульство в Анталье и информировать о попытках противоправных действий в отношении наших сограждан", — сказал он, подчеркнув, что выселение из отелей незаконно.

Ранее в пятницу посольство РФ в Анкаре подтвердило, что российских туристов, находящихся в Турции по линии обанкротившегося туроператора Ted Travel, начали выселять из гостиниц.

Однако, по словам главы Ростуризма, "если требования приобретают агрессивный характер", ведомство рекомендует оплатить оставшееся время отдыха. "Но обязательно чтобы были предоставлены отчётные документы, это позволит туристам предъявить требования страховым компаниям и получить возмещение", — сказал он.

В то же время, как сообщил глава Ассоциации Турпомощь Александр Осауленко, "на эту минуту людей, не размещённых в отелях, у нас нет". "Есть случаи, когда два-три отеля просят туристов оплатить весь срок проживания, но это категорически неприемлемо", — пояснил он. В целом же большинство туристов Ted Travel обращаются в "Турпомощь" для уточнения ситуации, и в отелях с них не требуют доплаты.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры. На "горячей линии" Ростуризма РИА Новости сообщили, что около 800 клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже в пятницу.