МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов обратился в правоохранительные органы РФ с просьбой проверить деятельность туроператора Ted Travel, приостановившего свою деятельность накануне.

"Я уже написал обращение в правоохранительные органы РФ с просьбой провести проверку деятельности Ted Travel", — сказал Сафонов журналистам.

По его словам, руководство туроператора не идет на контакт с Ростуризмом. "Они не предоставляют данные, мы получаем эти данные по альтернативным источникам, они даже не появились на наблюдательном совете ассоциации "Турпомощь". Такого не было никогда за все время существования ассоциации. Это позволяет нам предположить, что были совершены сознательные противоправные действия", — добавил он.