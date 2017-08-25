Ростуризм назвал причину банкротства Ted Travel

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel стала его активная демпинговая политика, а не эпидемиологическая обстановка в Турции, заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По информации Сафонова, в турецкой Анталье находятся 755 российских граждан-клиентов Ted Travel. Большинство из них вернутся в Россию в течение ближайших четырех дней.

"Появляется много информации относительно причин банкротства Ted Travel, называется и озвучивается вирус Коксаки… Это не так, это не соответствует действительности. Причина банкротства состоит в активной демпинговой политике, которую проводил данный туроператор. Они продавали турпродукт по заведомо низкой цене, при этом агентам они предлагали существенные агентские проценты", — сказал глава Ростуризма.

По словам Сафонова, туроператорское сообщество "единогласно осознает, что это была прямая политика, направленная на демпинг, попытка собрать максимально возможные денежные средства и, возможно, на неоказание услуг нашим гражданам".