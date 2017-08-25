Клиентов Ted Travel начнут вывозить из Турции 28 августа, сообщили в АТОР

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Клиентов обанкротившегося туроператора Ted Travel могут начать вывозить из Турции в понедельник, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры.

В пятницу состоится экстренное совещание наблюдательного совета в ассоциации "Турпомощь" под председательством руководителя Ростуризма Олега Сафонова, представителей туроператора, а также авиаперевозчика, с которым будет решаться вопрос возвращения из Турции российских туристов.

"Некоторые агенты сообщают, что "Турпомощь", по данным туроператора, будет вывозить туристов только начиная с понедельника 28 числа. Выселения, напомним, уже начались, а завтра могут продолжиться", — отмечается на сайте ассоциации.

"Знакомые с ситуацией источники на рынке рассказали "Вестнику АТОР", что проблемы Ted Travel связаны с коммерческими взаимоотношениями оператора и его принимающей компании в Турции. У Ted Travel образовался большой долг перед турецкой Jazz Travel. Компания не получала деньги от оператора и селила туристов под "честное слово", — говорится на сайте АТОР.

"Сейчас Jazz Travel стало понятно, что денег не будет. Поэтому начались выселения клиентов Ted Travel из отелей. По информации, имеющейся в распоряжении "Вестника АТОР", выселять туристов начали еще в конце дня 24 августа. Многим туристам, которые только приехали на курорты, размещение в отелях не предоставляется. Туристы оплачивают ночевки самостоятельно. В некоторых случаях это делают агенты", — отмечается в сообщении.

Как сообщает сам Ted Travel, "прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция".

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.