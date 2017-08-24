"Турпомощь" назвала число пострадавших от приостановки работы Ted Travel

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Почти 4 тысячи человек пострадали от приостановки деятельности туроператора Ted Travel — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры, сообщил РИА Новости член наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

В четверг Ted Travel сообщил о прекращении деятельности в связи с сильным падением спроса на свой основной туристский продукт на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Турции.

По словам Горина, Ростуризм получил заявление о том, что компания не может выполнить свои обязательства перед туристами.

"По предварительной информации, сейчас на курортах в Турции находятся 750 туристов туроператора и около 3 тысяч человек купили туры на ближайшие даты, окончательная цифра будет известна после анализа всех заявлений", — сказал Горин.

Он отметил, что туристам, которые сейчас находятся в Турции, будет оказана помощь в соответствии с законодательством, если она им необходима. "Помощь окажет ассоциация "Турпомощь". Те же, которые теперь поехать не могут, должны написать заявление, здесь действует механизм финансовых гарантий, у туроператора гарантия 50 миллионов рублей", — сказал он.

Горин отметил, что после того, как все заявления от туристов Ted Travel будут приняты, начнутся страховые выплаты. "Если хватит финансовых гарантий, средства будут возмещены в полном объеме. Пока, предварительно, покрытия должно хватить", — пояснил он.