Туроператор Ted Travel прекратил работу на фоне эпидемии Коксаки в Турции

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Туроператор Ted Travel сообщает о прекращении деятельности в связи с сильным падением спроса на свой основной туристский продукт на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Турции.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

"В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО "Терра" вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Турции", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ted Travel (торговая марка компании ООО "Терра").

В среду руководитель Ростуризма Олег Сафонов провел рабочую встречу с руководством туроператора Ted Travel. Она была посвящена решению проблемных вопросов, связанных с заселением в отели Турции клиентов этой туристической компании. Сигналом о необходимости принятия мер послужили обращения туристов, поступавшие на "горячую линию" Ростуризма, а также в адрес ассоциации "Турпомощь".

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.