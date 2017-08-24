Число россиян, посещающих КНДР, может вырасти в 2,5 раза

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первое официальное туристическое агентство NKOREAN, специализирующееся на турах в КНДР и получившее одобрение северокорейских властей, открывается в России и может начать свою работу уже через 1,5 месяца. Представители компании рассчитывают, что уже в 2018 году им удастся увеличить турпоток из РФ в 2,5 раза, сообщила журналистам директор по продажам компании Юлия Мухтасипова.

"Сейчас из России в Северную Корею приезжает около 260 человек в год, в этом году уже приехали 180-200 туристов, то есть с каждым годом поток растет. Мы надеемся, что теперь турпоток вырастет, до 450-600 человек уже в следующем году", — сказала Мухтасипова на презентации NKOREAN.

В свою очередь представитель компании Korea International Travel Company Ким Ен Ир отметил, что существует четыре способа добраться до КНДР — воздушный, железнодорожный, автомобильный и морской. У россиян же наиболее популярно авиасообщение — рейсы Владивосток-Пхеньян и Пекин-Пхеньян. Он отметил, что КНДР активно занимается развитием международного туризма — по подсчетам турагентств, страну посещает не менее 100 тысяч человек ежегодно. Россиян же пока немного, однако он выразил надежду, что турпоток будет расти.

"Туристов привлекают красивая природа — горно-скалистая местность, реки и озера, города Северной Кореи и Пхеньян — ядро туризма КНДР, который восхищает туристов своей архитектурой. Также в Северной Корее популярно посещение фестивалей и национальных праздников", — добавил представитель компании.

Стоимость тура

Мухтасипова отметила, что для посещения КНДР россиянам нужна виза, однако получить ее не составляет трудности — нужно предоставить выписку со счета (желаемая сумма — 50 тысяч рублей) или справку с работы с размером оклада и стандартный пакет документов как на шенгенскую визу. Срок оформления документа — 5-7 дней или менее, стоимость визы — 40 евро. Мухтасипова подчеркнула, что оформление визы входит в стоимость турпакета.

NKOREAN предлагает российскому туристу 2 вида турпакетов — классический и специальный. "Классический для тех, кто ни разу не был в КНДР, обычная продолжительность от 5 до 15 дней, это поездка по городам и достопримечательностям, а также по природным объектам. Специальные туры — это скорее маршруты для тех, кто уже, возможно, бывал в Северной Корее, это экскурсионные маршруты в комбинации с пляжным и горнолыжным отдыхом", — пояснила она.

Мухтасипова рассказала, что стоимость тура в КНДР начинается от 70 тысяч рублей на неделю, не включая перелет. В свою очередь директор по развитию турагентства NKOREAN Виктор Воротынцев сообщил, что агентство в перспективе также будет разрабатывать более дешевые турпрограммы.

"В перспективе мы думаем о программах, которые могут быть реализованы для тех людей, у которых недостаточно денежных средств, чтобы поехать в данные туры", — сказал он. Воротынцев подчеркнул, что самостоятельно отправиться в КНДР нельзя — путешествие возможно только при помощи туристических агентств.

В настоящий момент агентство NKOREAN находится в процессе регистрации. Мухтасипова предположила, что этот процесс может занять еще 1,5 месяца. Однако прием заявок от туристов агентство уже ведет.

Агентство NKOREAN основано в 2017 году, одобрено правительством КНДР и гарантирует безопасность туристов на территории страны. Компания специализируется на путешествиях в Северную Корею и будет работать при поддержке Ростуризма, СТА и посольства КНДР в РФ.