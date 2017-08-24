В России открывается первое северокорейское турагентство

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Первое официальное туристическое агентство NKOREAN, специализирующееся на путешествиях в Северную Корею, открывается в России. Как заявил на презентации агентства в Москве президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов, у этого направления большие перспективы на российском рынке.

"Сегодня небольшое количество россиян посещает КНДР в первую очередь из-за недостатков маркетинга… Но интерес к стране есть, есть большая заинтересованность, есть перспективы, очень широкий событийный календарь", — сказал Голов, выразив надежду, что NKOREAN совершит "прорыв" на российском рынке.

В свою очередь директор по развитию агентства Виктор Воротынцев сообщил, что NKOREAN пока находится в процессе регистрации, однако уже начало принимать первые заявки от российских туристов.

"Мы сейчас уже начинаем принимать заявки на туры, пока находимся в процессе регистрации, но уже формируем пул туристов, желающих посетить КНДР", — сказал он.

Агентство NKOREAN основано в 2017 году, одобрено правительством КНДР и гарантирует безопасность туристов на территории страны. Компания специализируется на путешествиях в Северную Корею и будет работать при поддержке Ростуризма, СТА и посольства КНДР в РФ.