В Ростуризме спрогнозировали рост турпотока в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. Введение электронных виз для иностранцев в Калининградской области, как и прочие упрощения формальностей, приведет к увеличению туристического потока в регион, сообщил журналистам заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.

"Любое упрощение формальностей приводит к увеличению турпотока. Практика с электронными визами в настоящее время апробирована на Дальнем востоке во Владивостоке. Все видели реакцию иностранных туристов — действительно, упростились формальности, стало проще, удобнее. Я считаю, что с точки зрения индивидуальных поездок электронные визы — это просто выход из положения", — сказал Королев.

Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Только за три недели с момента начала действия упрощенного визового режима во Владивосток по электронной визе въехали 70 иностранцев.

Поправки в законодательство об особой экономической зоне в Калининградской области включают внедрение в регионе электронных виз для иностранцев с 1 июля 2019 года. Предполагается, что иностранным гражданам, планирующим прибыть в Калининградскую область, не менее чем за трое суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление и заполнить анкету на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты иностранные граждане получают уведомление о предоставлении разрешения для въезда в Калининградскую область.