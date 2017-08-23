Ростуризм напомнил россиянам о рисках путешествий в Грузию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов напомнил о существующих рисках путешествий в Грузию, которая с каждым годом набирает популярность у российских путешественников.

"Турпоток в Грузию тоже вырос. Но при посещении этой страны туристы должны принимать во внимание, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. В Грузии существует несколько законов, которые несут потенциальную угрозу для российских путешественников", — сказал Сафонов журналистам.

Ранее председатель думы Астраханской области Игорь Мартынов на своей странице в Facebook сообщил, что во время путешествия на машине грузинские пограничники без объяснения причин отказали спикеру и его семье во въезде в страну. По словам пресс-секретаря Мартынова, запрет въезда в Грузию может быть связан с прежней деятельностью председателя думы на посту сенатора Совета Федерации, где он занимался ратификацией договора между Россией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.