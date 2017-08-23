Туристические рейсы на Байконур планируют перевести на регулярную основу

КУБИНКА, (Московская область), 23 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Полеты туристов на Байконур планируется переводить с чартерных перелетов на регулярные рейсы уже к следующему сезону 2018 года, заявила РИА Новости глава Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Что касается авиакомпаний, которые летают на Байконур — а это "Уральские авиалинии" и "Руслайн" — то пока это только чартерные рейсы. Естественно, эти полеты бронируются через различные логистические компании, которые выкупают блоки мест на чартерах. Естественно, мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы от них избавится, с тем, чтобы на Байконур, колыбель космонавтики, начали выполняться регулярные рейсы", — отметила Джураева.

По ее словам, после завершения реконструкции аэропорта "Крайний" и установки нового светосигнального оборудования ЦЭНКИ планирует отказаться от услуг компаний-посредников.

"Да, мы хотим отказаться, чтобы снизить цены. И планируем это сделать после завершения реконструкции аэропорта. К летнему сезону 2018 года планируем перевести чартерные рейсы на Байконур на регулярную основу", — заключила Джураева.