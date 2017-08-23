Турция оказалась самой популярной страной "на бархатный сезон"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские туристы чаще всего предпочитают провести бархатный курортный сезон 2017 года в Турции, следует из сообщения Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"По данным на 21 августа, первую строчку рейтинга туристических предпочтений практически у всех "массовых" туроператоров, таких как Pegas Touristik, TUI Россия, "НТК Интурист", ANEXTour осенью занимает Турция. Исключение из "турецкого правила" составляет только "Библио Глобус" — первое место в структуре продаж этой компании занимает Россия, за которой следует Кипр. Турция у этого крупного оператора занимает только третье место (которое занимала и летом)", — говорится в сообщении.

Россия у крупнейших туроператоров в бархатном сезоне, как и летом, занимает от второго до пятого места. Согласно данным компаний, в бархатном сезоне туристы чаще всего выбирают такие курорты России, как Большой Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория и Алушта. Кипр и Греция также представлены в осенних рейтингах практически всех опрошенных ассоциацией массовых туроператоров. Замыкает пятерку популярных направлений Испания.

В числе самых продаваемых направлений у массовых туроператоров оказались и Тунис, Черногория, Вьетнам, Италия, Таиланд и Болгария. Также и по данным онлайн-агрегаторов больше всего россиян бархатный сезон 2017 года хотят провести в Турции. При этом в октябре, несмотря на продолжающую лидировать Турцию, уже ярко выражен интерес туристов к более теплым зимним направлениям — Таиланду и Гоа.

Туроператоры, в чьем ассортименте не представлены туры в Турцию, также отмечают высокий интерес туристов осенью к пляжным турам. Первые строчки рейтинга занимают здесь такие страны, как Израиль и Кипр. Италия у этих компаний интересует туристов и как пляжное, и как экскурсионное направление. По общей же оценке участников рынка, спрос на период бархатного сезона в этом году несколько ниже, чем годом ранее, и если исключать "круглогодичные" и "зимние" страны, то большая глубина продаж на бархатный сезон прослеживается лишь у Турции и Испании.

Помимо этого, в рейтинг самых популярных экскурсионных направлений бархатного сезона попали Чехия, Черногория, Греция, Испания, Франция. Российские курорты тоже попали в топы рейтинга наиболее популярных направлений — помимо Сочи и Крыма, туристы осенью также интересуются экскурсионными направлениями и оздоровительными турами.