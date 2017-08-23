Турция оказалась самой популярной страной "на бархатный сезон"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские туристы чаще всего предпочитают провести бархатный курортный сезон 2017 года в Турции, следует из сообщения Ассоциация туроператоров России (АТОР).
13.7%Да, регулярно туда езжу
9.3%После новостей о вспышке вируса – нет
62.2%Нет, в стране неспокойная обстановка
14.8%Все зависит от конкретного курорта
Россия у крупнейших туроператоров в бархатном сезоне, как и летом, занимает от второго до пятого места. Согласно данным компаний, в бархатном сезоне туристы чаще всего выбирают такие курорты России, как Большой Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория и Алушта. Кипр и Греция также представлены в осенних рейтингах практически всех опрошенных ассоциацией массовых туроператоров. Замыкает пятерку популярных направлений Испания.
Туроператоры, в чьем ассортименте не представлены туры в Турцию, также отмечают высокий интерес туристов осенью к пляжным турам. Первые строчки рейтинга занимают здесь такие страны, как Израиль и Кипр. Италия у этих компаний интересует туристов и как пляжное, и как экскурсионное направление. По общей же оценке участников рынка, спрос на период бархатного сезона в этом году несколько ниже, чем годом ранее, и если исключать "круглогодичные" и "зимние" страны, то большая глубина продаж на бархатный сезон прослеживается лишь у Турции и Испании.
Помимо этого, в рейтинг самых популярных экскурсионных направлений бархатного сезона попали Чехия, Черногория, Греция, Испания, Франция. Российские курорты тоже попали в топы рейтинга наиболее популярных направлений — помимо Сочи и Крыма, туристы осенью также интересуются экскурсионными направлениями и оздоровительными турами.