Приморские власти прокомментировали прекращение выдачи виз в США

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг — РИА Новости. Прекращение выдачи неиммиграционных виз в США незначительно скажется на жителях Приморья, рассказал РИА Новости замдиректора департамента туризма Приморского края Владимир Щур.

США со среды приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"В первом полугодии 2017 года чуть более 200 жителей Приморья выезжали в США. За весь прошлый год эта цифра была еще ниже – 156 человек. Для сравнения: по итогам шести месяцев этого года количество приморцев, выехавших в Китай, превысило 300 тысяч, в Республику Корея – 70 тысяч, Таиланд – 15 тысяч", — сказал собеседник.

"Исходя из этих данных, можно спрогнозировать, что закрытие США выдачи неиммиграционных виз незначительно скажется на жителях Приморского края, однако все же создаст определенные неудобства для тех, кто хотел бы посетить США. Департамент туризма Приморья продолжает мониторить ситуацию", — продолжил Щур.