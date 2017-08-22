США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Туризм
Туризм

Россияне продолжают отдыхать на острове Искья после землетрясения

Сюжет:
Землетрясение на острове Искья (13)
22:5322.08.2017
01040
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Вид на остров Искья из Неаполитанского залива. Архивное фотоВид на остров Искья из Неаполитанского залива. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Клиенты российских туроператоров, находящиеся на итальянском острове Искья, где прошлой ночью произошло землетрясение, продолжают свой отдых; при этом турпоток в этот регион из России в целом небольшой, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник.

Последствия землетрясения на острове Искья у побережья Неаполя. 22 августа 2017
© AFP 2017 / Eliano Imperato
Россияне не пострадали в результате землетрясения на острове Искья

Землетрясение на Искье произошло вечером в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

"Клиенты российских туроператоров, находящиеся на острове Искья, где накануне ночью произошло землетрясение, продолжают свой отдых. Туроператоры говорят, что инфраструктура острова работает в обычном режиме, большинство курортов не пострадало", — говорится в сообщении АТОР.

Ситуация на острове

По данным принимающих компаний российских туроператоров, большая часть инфраструктуры острова не пострадала.

Землетрясение на итальянском острове Искья. 22.08.17
© AP Photo
При землетрясении на итальянской Искье погибли два человека
В BSI Group отметили, что частично пострадала только центральная часть курорта Казамиччола. Все остальные муниципалитеты острова ощутили только сильный толчок, но без негативных последствий. На данный момент ситуация на острове под контролем. Паники не наблюдается, туристическая жизнь продолжается, инфраструктура работает в штатном режиме.

В PAC Group подтвердили информацию, что ситуация в туристических зонах Искьи стабильная и находится под контролем властей. Паники нет.

В TUI Россия, в свою очередь, сообщили, что у туроператора в эти дни нет туристов на Искье.

МИД России во вторник днем сообщил, что россиян нет среди пострадавших от землетрясения на острове.

Турпоток из России

В ассоциации отмечают, что прямых рейсов на Искью из России нет. Туристы приезжают на остров через Неаполь. Турпоток на остров из России, по общим оценкам туроператоров, достаточно небольшой.

Последствия землетрясения на острове Искья у побережья Неаполя. 22 августа 2017
© AFP 2017 / Eliano Imperato
Троих детей извлекли из-под обломков после землетрясения в Италии
В частности, в TUI отметили, что это не основной регион оператора, объемы продаж туда небольшие, но есть единичные туристы, которые собираются ехать.

В PAC Group ассоциации сообщили, что основной турпоток компании на Искье сосредоточен на курортах Форио и Искья Порто.

Турагенты пока отмечают лишь единичные обращения по поводу аннуляций туров на Искью.

Как полагают эксперты рынка, скорее всего, при желании туриста аннулировать тур на Искью вопрос будет, как и всегда в таких случаях, решаться индивидуально, исходя из условий договора. Скорее всего, при перебронировании туроператоры будут предлагать альтернативные варианты на Неаполитанской Ривьере, чтобы сохранить перелет.

В TUI, в частности, пообещали, что будут подбирать альтернативные варианты для туристов, если возникнет такая потребность. При этом аннуляций пока нет.

Комментировать
Туризм
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена