Россияне продолжают отдыхать на острове Искья после землетрясения

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Клиенты российских туроператоров, находящиеся на итальянском острове Искья, где прошлой ночью произошло землетрясение, продолжают свой отдых; при этом турпоток в этот регион из России в целом небольшой, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник.

Землетрясение на Искье произошло вечером в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

"Клиенты российских туроператоров, находящиеся на острове Искья, где накануне ночью произошло землетрясение, продолжают свой отдых. Туроператоры говорят, что инфраструктура острова работает в обычном режиме, большинство курортов не пострадало", — говорится в сообщении АТОР.

Ситуация на острове

По данным принимающих компаний российских туроператоров, большая часть инфраструктуры острова не пострадала.

В BSI Group отметили, что частично пострадала только центральная часть курорта Казамиччола. Все остальные муниципалитеты острова ощутили только сильный толчок, но без негативных последствий. На данный момент ситуация на острове под контролем. Паники не наблюдается, туристическая жизнь продолжается, инфраструктура работает в штатном режиме.

В PAC Group подтвердили информацию, что ситуация в туристических зонах Искьи стабильная и находится под контролем властей. Паники нет.

В TUI Россия, в свою очередь, сообщили, что у туроператора в эти дни нет туристов на Искье.

МИД России во вторник днем сообщил, что россиян нет среди пострадавших от землетрясения на острове.

Турпоток из России

В ассоциации отмечают, что прямых рейсов на Искью из России нет. Туристы приезжают на остров через Неаполь. Турпоток на остров из России, по общим оценкам туроператоров, достаточно небольшой.

В частности, в TUI отметили, что это не основной регион оператора, объемы продаж туда небольшие, но есть единичные туристы, которые собираются ехать.

В PAC Group ассоциации сообщили, что основной турпоток компании на Искье сосредоточен на курортах Форио и Искья Порто.

Турагенты пока отмечают лишь единичные обращения по поводу аннуляций туров на Искью.

Как полагают эксперты рынка, скорее всего, при желании туриста аннулировать тур на Искью вопрос будет, как и всегда в таких случаях, решаться индивидуально, исходя из условий договора. Скорее всего, при перебронировании туроператоры будут предлагать альтернативные варианты на Неаполитанской Ривьере, чтобы сохранить перелет.

В TUI, в частности, пообещали, что будут подбирать альтернативные варианты для туристов, если возникнет такая потребность. При этом аннуляций пока нет.