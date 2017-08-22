Вирусом Коксаки в Турции заразились 36 россиян

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вирусом Коксаки в Турции с начала июля по 21 августа заразились 36 россиян, сообщает МИД РФ.

"По данным роспосольства в Анкаре, в период с 01.07 по 21.08 отмечено 36 случаев заражения вирусом Коксаки среди росграждан (в основном, дети до 10 лет)", — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипведомства в Facebook.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа B в свою очередь может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном в случае развития менингита или энцефалита.