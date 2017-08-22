На Искье, где произошло землетрясение, могут быть тысячи туристов из России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Итальянский остров Искья, где в понедельник вечером произошло землетрясение, очень популярен среди российских туристов — в настоящий момент там могут отдыхать тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров.

Разрушения были зафиксированы в двух курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова. В частности, в Казамиччола-Терме обрушилась старинная церковь, и проходившая мимо пожилая женщина была убита одним из обломков ее фасада. В этом же населенном пункте рухнул жилой дом, под развалинами которого оказались семь человек, в том числе трое маленьких детей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков здания трех человек — двух мужчин и одну женщину, в том числе отца детей, остававшихся под развалинами.

"То, что на этом острове есть какие-то российские граждане, это совершенно точно и не вызывает никаких сомнений. Это одно из самых популярных итальянских направлений на российском рынке. Мы пытаемся сейчас посчитать, сколько там может быть клиентов туристических компаний, но точно не мало, тысячи, может, даже десятки тысяч, потому что мы сканируем только сегмент организованного туризма, а в Италии большое количество и самостоятельных путешественников, которые могли просто заехать на день-два", — сказала она.

При этом Ломидзе отметила, что Искья хоть и популярна среди российских туристов, однако это довольно дорогое направление, не массовое.

Она также добавила, что, по данным АТОР, российских граждан среди пострадавших нет, и жалоб и обеспокоенных звонков от российских туристов туроператоры пока не получали.

Однако Ломидзе добавила, что это не окончательные данные.

"У нас есть информация, что никто из российских граждан не пострадал, но понятно, что эта информация требует постоянного уточнения, рабочего времени еще прошло слишком мало", — сказала она.