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За три недели во Владивосток по электронной визе въехали 70 иностранцев

09:1722.08.2017
(обновлено: 09:29 22.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГорода России. Владивосток. Архивное фотоГорода России. Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. За три недели с момента начала действия упрощенного визового режима во Владивосток по электронной визе въехали 70 иностранцев из Японии, Китая и Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Гришкин
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В марте президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.

"С начала действия упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток по электронной визе в Приморье въехало 70 иностранных граждан. С помощью электронной визы во Владивосток прибыло 45 жителей Японии, 24 гражданина КНР и один житель Саудовской Аравии", — говорится в сообщении.

Вестибюль в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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На получение электронной визы одобрены 664 заявки от жителей 13 стран.

Больше всего электронных виз получили граждане Китая – 265 человек. Электронная виза одобрена для 211 гражданина Японии. На третьем месте Марокко с 82 оформленными визами, на четвертом – Алжир (56). Также одобрены заявки граждан еще 9 стран: Индии — 19, Туниса — 11, Сингапура — 7, Саудовской Аравии — 4, ОАЭ — 3, Ирана — 2, Турции — 2, Кувейта – 1, Мексики — 1.

С 1 января 2018 года применение электронной визы расширится. С ее помощью можно будет приехать на Камчатку и Сахалин. Для этого по новому порядку будут работать 11 пунктов пропуска. Пока работают два во Владивостоке – морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи.

Со следующего года планируется открыть железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные "Полтавка", "Турий Рог", морские "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".

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