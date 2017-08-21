На отказ операторов возвращать деньги за туры в Турцию поступило 400 жалоб

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более 400 жалоб поступило в Роспотребнадзор на отказ туроператоров возвращать средства за туры в Турцию, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на "горячую линию" Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

"Продолжается прием обращений на "горячую линию" от граждан, пострадавших во время посещения отелей Турецкой Республики, определены наиболее подверженные риску распространения заболевания регионы – города Сиде, Анталья, Аланья, Кемер и Белек. В Роспотребнадзор также поступило более 400 жалоб от потребителей на отказ туроператоров по возврату средств и перебронированию туров, из них свыше 80% всех жалоб касаются ООО "Туроператор Библио Глобус" и ООО "Пегас-Туристик", — говорится в сообщении.

В ведомстве проведено совещание с участниками туристического рынка и Ассоциацией туроператоров России (АТОР). В совещании приняли участие представители ООО "НТК Интурист", ООО "Анекс туризм групп", ООО "ТТ-Тревел" (Tui), ООО "Компания ТЕЗ ТУР". От участия в совещании отказались представители ООО "Пегас-Туристик" и ООО "Туроператор Коралл тревел центр", отмечается в сообщении.

На совещании было особо подчеркнуто, что на туроператорах и турагентах лежит обязанность по обеспечению безопасности оказываемых туристских услуг. Безопасность услуг для здоровья туристов обеспечивается, в том числе, за счет своевременного предоставления информации об угрозах, с которыми может столкнуться турист.

"Ключевой темой встречи стало совершенствование алгоритмов информирования Роспотребнадзора о ситуациях, которые могут нести риски распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в различных регионах мира. В ходе совещания отмечено, что необходимы более четкие правовые механизмы по информированию туроператорами уполномоченных органов при возникновении рисков в зонах туристической активности российских граждан. Роспотребнадзором подтверждена правовая позиция о недопустимости удержания с туристов денежных штрафов и пени при расторжении или изменении соответствующего договора в случаях объявления о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности здоровью туристов", — отмечается на сайте.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа В, в свою очередь, может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном, в случае развития менингита или энцефалита.