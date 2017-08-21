АТОР советует россиянам начинать оформление виз в США за 3-4 месяца

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) на фоне визовых ограничений США рекомендует россиянам начинать процедуру оформления визы в эту страну за 3-4 месяца до поездки.

Посольство США в Москве в понедельник сообщило, что с 23 августа из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии приостанавливается выдача неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура будет возобновлена, но только в Москве.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в РФ на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. Кроме того, с 1 августа Москва приостановила использование американским посольством складских помещений на Дорожной улице в российской столице и посольской дачи в Серебряном бору.

Ждите очередей

"Региональный поток, который теперь направится в Москву, был не менее 40%. Очередь будет очень большая. На визу придется подавать за 3-4 месяца туристам", — сказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Кроме того, к общей очереди добавятся и отмененные уже в столичном регионе собеседования, которые были запланированы с 23 августа по 1 сентября, отмечают участники рынка.

Проблемы самостоятельных путешественников

Опрошенные АТОР эксперты указывают, что визовые ограничения США ударят в большей степени по самостоятельным путешественникам, запрашивающим визы в эту страну, в том числе и не для туристических целей (деловых, рабочих, студенческих и других). Организованных туристов проблема коснется в меньшей степени.

"Глубина продаж по направлению большая; last minute tours (туры, покупаемые в последнюю минуту, "горящие" — ред.) по индивидуальным турам практически не бывает; все, кто едет уже скоро, визы получили. Остальные просто перенесутся, но успеют. Таким образом, у классических туристов проблемы только во времени, и они решаемы. Проблема будет у самостоятельных туристов и бизнесменов", — прокомментировала Ломидзе.

Дальний Восток в проигрыше

Председатель совета партнерства Visit Usa Маргарита Бабаян сообщила ассоциации, что примерно половина выдаваемых в РФ виз США приходится на Москву. По ее мнению, из-за новой процедуры оформления виз в особенно большом проигрыше окажется Дальний Восток, откуда в США был определенный турпоток.

Бабаян отмечает, что в Москве традиционно оформлялись визы для туристов из центральных регионов и с Юга России, дипмиссии в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге обслуживали свои территориальные рынки, как и консульство во Владивостоке, которое было открыто еще в 1994 году. Прекращение оформления виз в регионах в большей степени ставит под удар туристические и деловые миссии россиян в США именно из ДФО.

"С учетом всех обстоятельств, как полагают участники рынка, теперь реалистичным сроком для начала оформления визы в посольстве США в Москве будет 3, а лучше 4 месяца. Именно такой минимальный срок ожидания туристам следует закладывать при планировании турпоездок в Соединенные Штаты", — отмечается в сообщении АТОР.