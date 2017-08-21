Туроператоров обучат основам эпидемиологической безопасности

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Сотрудников турфирм, выезжающих за рубеж для оценки гостиничного фонда, обучат основным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает в понедельник сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.
"Для сохранения здоровья российских граждан достигнута договоренность об обучении представителей туроператоров, выезжающих за рубеж для оценки гостиничного фонда, основным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности", — говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.
Отмечается, что следующая встреча в Роспотребнадзоре по вопросам соблюдения права потребителей на достоверную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране пребывания и противодействии распространения заболеваний состоится с представителями страховых компаний.