Туроператоров обучат основам эпидемиологической безопасности

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Сотрудников турфирм, выезжающих за рубеж для оценки гостиничного фонда, обучат основным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает в понедельник сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе совещания с участниками туристического рынка и Ассоциацией туроператоров России (АТОР), которое прошло в Роспотребнадзоре. В совещании приняли участие представители крупных турфирм.

"Для сохранения здоровья российских граждан достигнута договоренность об обучении представителей туроператоров, выезжающих за рубеж для оценки гостиничного фонда, основным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности", — говорится в сообщении.

В результате совещания также было принято решение о проработке АТОР проекта изменений в договоры между операторами и контрагентами в принимающей стране по включению в них условий об обязательном информировании принимающей стороной российских туроператоров о рисках инфекционного и неинфекционного характера.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

Отмечается, что следующая встреча в Роспотребнадзоре по вопросам соблюдения права потребителей на достоверную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране пребывания и противодействии распространения заболеваний состоится с представителями страховых компаний.