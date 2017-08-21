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Туризм
Туризм

Украинские туристы не верят "страшилкам" Киева, заявили в Крыму

10:5721.08.2017
(обновлено: 11:11 21.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Береговое. Архивное фотоОтдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Береговое. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Туристы из Украины продолжают ехать в Крым на отдых, очереди на границе уменьшились, сообщил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Отдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Аксенов рассказал, что думают о Крыме украинские туристы
Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В свою очередь глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов отмечал, что украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты. Позже он заявил, что попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились.

Разгар курортного сезона в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.Девушка занимается SUP серфингом в акватории Яшмового пляжа у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.Отдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.Колесо обозрения в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.Отдыхающие в аквапарке отеля Ялта-Интурист в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Партенит.Отдыхающие прыгают с пирса в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.Отдыхающие катаются на банане в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПляж в поселке Партенит.Отдыхающие на пляже в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пляж в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.Отдыхающие в кинопарке Викинг в селе Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Судаке.Отдыхающие на набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на набережной в Судаке.
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Отдыхающий в Судаке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Попытка захлебнулась": в Крыму заявили о провале "туристической блокады"
"Туристы из Украины продолжают ехать на отдых в Крым. Очереди на границе на сегодня уменьшились, заторов больших нет. Туристы понимают, что все страшилки, внушаемые о Крыме в их стране, – вранье", — сказал Черняк.

По его словам, окончательные итоги с цифрами по числу туристов из Украины будут озвучены в конце курортного сезона. "Пограничная служба даст нам всю информацию, как положено", — подчеркнул собеседник агентства.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.Отдыхающие у природного бассейна Чаша любви на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.Серфингист на лимане в поселке Олененка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.Туристы на берегу Черного моря вблизи Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.Художник пишет картину на берегу Черного моря вблизи маяка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.Природный парк Тарханкутский в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.Грот в скалистом берегу Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
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