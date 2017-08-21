Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Береговое. Архивное фото

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Береговое. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Туристы из Украины продолжают ехать в Крым на отдых, очереди на границе уменьшились, сообщил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Ранее российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. В свою очередь глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов отмечал, что украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты. Позже он заявил, что попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились.

"Туристы из Украины продолжают ехать на отдых в Крым. Очереди на границе на сегодня уменьшились, заторов больших нет. Туристы понимают, что все страшилки, внушаемые о Крыме в их стране, – вранье", — сказал Черняк.

По его словам, окончательные итоги с цифрами по числу туристов из Украины будут озвучены в конце курортного сезона. "Пограничная служба даст нам всю информацию, как положено", — подчеркнул собеседник агентства.

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