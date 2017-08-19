Правительство присудило премии за развитие туристической индустрии России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий 10 авторским коллективам за развитие туристической индустрии России, документ опубликован на сайте кабмина в субботу.

"На рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 23 проекта. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России. Подписанным распоряжением присуждаются премии за достижения в области туризма 10 авторским коллективам за создание", — говорится в документе.

Так, например, премию получил коллектив, который занимался созданием туристского комплекса "Арт-отель "Николаевский Посад", коллектив, который занимался туристской инфраструктурой "В некотором царстве" в Рязанской области и авторы туристского комплекса "Этнопарк "Кочевник". Наградой также был отмечены проект по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль "Кижская регата", проект детского туристского комплекса "Научный музей и город профессий" и "Международный фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи".