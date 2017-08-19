Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки Денге во Вьетнаме

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Текущий год может быть самым неблагополучным по лихорадке Денге во Вьетнаме, где с начала 2017 года зарегистрировано 80,5 тысяч случаев заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на минздрав Вьетнама.

"С начала 2017 года во Вьетнаме зарегистрировано 80,5 тысяч случаев заболеваний лихорадкой Денге, из них 24 случая закончились летальным исходом. В столице Вьетнама (Ханой) зарегистрировано 13 тысяч заболевших. Наибольшее количество заболевших отмечено в городах – Ханой, Хошимине и Дананге", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti, при отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

В целях профилактики лихорадки Денге и других лихорадок, передающихся через укус, в ведомстве советуют использовать индивидуальные средства защиты, такие как: противомоскитные сетки, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, а также информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом при повышении температуры.

Как сообщает Роспотребнадзор, лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.