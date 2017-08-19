Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки Денге во Вьетнаме

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Текущий год может быть самым неблагополучным по лихорадке Денге во Вьетнаме, где с начала 2017 года зарегистрировано 80,5 тысяч случаев заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на минздрав Вьетнама.
Роспотребнадзор напоминает, что основными переносчиками лихорадки Денге являются комары Aedes aegypti, при отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.
Как сообщает Роспотребнадзор, лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.