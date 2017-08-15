На Ставрополье создадут министерство курортов и туризма

Вид на памятник красноармейцам на Крепостной горе в Ставрополе. Архивное фото

Вид на памятник красноармейцам на Крепостной горе в Ставрополе. Архивное фото

ПЯТИГОРСК, 15 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Министерство курортов и туризма будет создано в Ставропольском крае, оно займется развитием Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Постановлением губернатора Владимира Владимирова образовано министерство курортов и туризма Ставропольского края. Оно вступает в силу с 1 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, новому ведомству будут переданы функции краевого министерства культуры в области туристской деятельности, функционирования и развития курортов и реализации мероприятий, направленных на развитие Кавказских Минеральных Вод.