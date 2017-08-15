Еще один туристический хорватский город запретил прогулки в купальниках

БЕЛГРАД, 15 авг – РИА Новости. Город Водице, один из крупнейших хорватских туристических центров на берегу Адриатического моря, стал пятым в республике, где власти ввели запрет на ходьбу по улицам в купальных костюмах, передает портал издания Slobodna Dalmacija.
Ранее городские власти популярных у туристов Дубровника, Сплита, Макарской и Хвара ввели запреты на ходьбу по центральным улицам вне пляжа в купальниках и с оголенным торсами. Инициаторами подобных решений стали во многом сами жители католических городов Адриатического побережья Хорватии, несмотря на то, что туризм является главным источником их доходов.
При этом, в отличие от Хвара, где городской совет в июле утвердил штрафы в размере 600 евро за прогулки по городу в купальниках и плавках и 700 евро — за сильное опьянение, власти Водице пока ограничились установкой предупреждающих табличек.
"За нарушение решения пока не предвидены денежные штрафы. Мы хотим, в первую очередь, научить наших гостей, как подлежит одеваться в старой части города. Хотим оказать комплексное давление на их непристойное поведение", — приводит портал слова Микшича.
По данным системы учета туристов E-visitor в июле текущего года Хорватию посетили 4,2 миллиона туристов, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Наиболее многочисленными гостями являются граждане Германии, самыми посещаемыми местами – Дубровник и регион Истрия.