Еще один туристический хорватский город запретил прогулки в купальниках

БЕЛГРАД, 15 авг – РИА Новости. Город Водице, один из крупнейших хорватских туристических центров на берегу Адриатического моря, стал пятым в республике, где власти ввели запрет на ходьбу по улицам в купальных костюмах, передает портал издания Slobodna Dalmacija.

Ранее городские власти популярных у туристов Дубровника, Сплита, Макарской и Хвара ввели запреты на ходьбу по центральным улицам вне пляжа в купальниках и с оголенным торсами. Инициаторами подобных решений стали во многом сами жители католических городов Адриатического побережья Хорватии, несмотря на то, что туризм является главным источником их доходов.

"Это решение мы приняли после многочисленных обращений и жалоб граждан Водице и части туристов на неприемлемое поведение и некультурное облачение большого числа гостей при прогулках в старой части города, даже в вечернее время… Едва одетые они гуляют по главным площадям и улицам, где находятся религиозные объекты, учреждения культуры и органы городской власти, и заходят в них!", — цитирует портал председателя городского совета Марина Микшича.

При этом, в отличие от Хвара, где городской совет в июле утвердил штрафы в размере 600 евро за прогулки по городу в купальниках и плавках и 700 евро — за сильное опьянение, власти Водице пока ограничились установкой предупреждающих табличек.

"За нарушение решения пока не предвидены денежные штрафы. Мы хотим, в первую очередь, научить наших гостей, как подлежит одеваться в старой части города. Хотим оказать комплексное давление на их непристойное поведение", — приводит портал слова Микшича.

По данным системы учета туристов E-visitor в июле текущего года Хорватию посетили 4,2 миллиона туристов, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года. Наиболее многочисленными гостями являются граждане Германии, самыми посещаемыми местами – Дубровник и регион Истрия.