АТОР составил рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон, сообщается на сайте ассоциации.
13.1%Да, регулярно туда езжу
9.2%После новостей о вспышке вируса – нет
63.3%Нет, в стране неспокойная обстановка
14.4%Все зависит от конкретного курорта
Первое место в рейтинге ассоциации занимает Крым. Самые дешевые пакетные пляжные туры с авиаперелетом в Крым с вылетом 1 сентября стоили 19,359 тысячи рублей. Второе место занимает Сочи, тур в Адлер может обойтись 24,498 тысячи рублей. Самый дешевый пакетный тур с авиаперелетом в Анапу, которая находится на третьей позиции, стоил 25,827 тысячи рублей.
Самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Грецию стоил 37,309 тысячи рублей, на Кипр — 49,386 тысячи рублей. Минимальная цена на пакетный пляжный тур в Испанию составила 52,975 тысячи рублей, в Тунис — 56,62 тысячи рублей. На десятой строчке находится Таиланд, стоимость самого бюджетного тура составляет 59,968 тысячи рублей.
Наиболее дорогой страной из популярных пляжных направлений остается Италия — по состоянию на 14 августа самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в эту страну стоил 81,998 тысячи рублей.