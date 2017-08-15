АТОР составил рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон, сообщается на сайте ассоциации.

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Так, ассоциация рассчитала стоимость туров на двоих взрослых, с авиаперелетом туда и обратно, размещением продолжительностью 7 ночей, вылетом к месту отдыха в пятницу 1 сентября. Исследование проводилось по 11 наиболее востребованным направлениям. Все цены на пакетные туры даны по состоянию на вечер 14 августа.

Первое место в рейтинге ассоциации занимает Крым. Самые дешевые пакетные пляжные туры с авиаперелетом в Крым с вылетом 1 сентября стоили 19,359 тысячи рублей. Второе место занимает Сочи, тур в Адлер может обойтись 24,498 тысячи рублей. Самый дешевый пакетный тур с авиаперелетом в Анапу, которая находится на третьей позиции, стоил 25,827 тысячи рублей.

Четвертое место занимает Турция, самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Турцию с вылетом 1 сентября стоил 28,567 тысячи рублей на двоих. Замыкает пятерку лидеров Болгария, минимальная цена на тур туда составляет 30,382 тысячи рублей.

Самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в Грецию стоил 37,309 тысячи рублей, на Кипр — 49,386 тысячи рублей. Минимальная цена на пакетный пляжный тур в Испанию составила 52,975 тысячи рублей, в Тунис — 56,62 тысячи рублей. На десятой строчке находится Таиланд, стоимость самого бюджетного тура составляет 59,968 тысячи рублей.

Наиболее дорогой страной из популярных пляжных направлений остается Италия — по состоянию на 14 августа самый дешевый пакетный пляжный тур с авиаперелетом в эту страну стоил 81,998 тысячи рублей.