АТОР отметила интерес россиян к отдыху в Турции, несмотря на вирус Коксаки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские туристы продолжают бронировать туры в Турцию, несмотря на угрозу заражения энтеровирусной инфекцией — вирусом Коксаки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. Были получены более 500 жалоб на ухудшение здоровья. Также Роспотребнадзор после признания опасности турецких курортов опубликовал специальные рекомендации для отдыхающих.

"В агентствах ожидали шквал звонков и обращений от перепуганных туристов в выходные дни с отказами от поездки. Как свидетельствуют турагенты, звонки были, были и намерения отказов, но до самих аннуляций дело доходило в очень небольшом проценте случаев (информация актуальна на конец дня воскресенья, 13 августа). Фактически за выходные фиксируются только единичные отказы от поездок. Турагенты отмечают при этом, что были и случаи, когда туристы фактически планировали отменить турпоездку по другим обстоятельствам, но решили воспользоваться ситуацией с Коксаки и вернуть деньги без штрафов", — говорится в сообщении.

Обращения от туристов по поводу Коксаки фиксируют практически во всех турагентствах, сообщила АТОР директор турагентства "Меридиан-Тур" (Подольск) Анжела Галкина. При этом, по ее словам, клиенты считают, что все проблемы в СМИ преувеличены. Это подтверждает и директор компании "ОСА Tour" (Березники) Светлана Обоянская, отмечая, что аннуляций по турам у компании пока нет.

Эксперты турагентского рынка отмечают, что сейчас для многих туристов Турция остается фактически безальтернативным направлением с наиболее адекватным соотношением цены и качества. Вероятно, по этой причине информация о распространении вируса Коксаки не привела к остановке продаж по Турции. Опрошенные турагентства отмечают, что туры в Турцию в прошедшие выходные оставались столь же популярны, как и ранее. При этом отмечается, что отказаться от запланированных поездок и вернуть деньги туристы смогут только через суд. Туроператоры обещают в случае аннуляции туров действовать строго в рамках правового поля.

Данные страховых компаний признаются одним из наиболее объективных показателей по количеству заболевших. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), доля обратившихся в страховые компании российских туристов, у которых был диагностирован вирус Коксаки, не превышает 0,01% от общего количества россиян, отдыхающих в Турции.