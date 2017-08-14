АТОР отметила интерес россиян к отдыху в Турции, несмотря на вирус Коксаки

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские туристы продолжают бронировать туры в Турцию, несмотря на угрозу заражения энтеровирусной инфекцией — вирусом Коксаки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
12.8%Да, регулярно туда езжу
9.1%После новостей о вспышке вируса – нет
63.7%Нет, в стране неспокойная обстановка
14.4%Все зависит от конкретного курорта
"В агентствах ожидали шквал звонков и обращений от перепуганных туристов в выходные дни с отказами от поездки. Как свидетельствуют турагенты, звонки были, были и намерения отказов, но до самих аннуляций дело доходило в очень небольшом проценте случаев (информация актуальна на конец дня воскресенья, 13 августа). Фактически за выходные фиксируются только единичные отказы от поездок. Турагенты отмечают при этом, что были и случаи, когда туристы фактически планировали отменить турпоездку по другим обстоятельствам, но решили воспользоваться ситуацией с Коксаки и вернуть деньги без штрафов", — говорится в сообщении.
Обращения от туристов по поводу Коксаки фиксируют практически во всех турагентствах, сообщила АТОР директор турагентства "Меридиан-Тур" (Подольск) Анжела Галкина. При этом, по ее словам, клиенты считают, что все проблемы в СМИ преувеличены. Это подтверждает и директор компании "ОСА Tour" (Березники) Светлана Обоянская, отмечая, что аннуляций по турам у компании пока нет.
Данные страховых компаний признаются одним из наиболее объективных показателей по количеству заболевших. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), доля обратившихся в страховые компании российских туристов, у которых был диагностирован вирус Коксаки, не превышает 0,01% от общего количества россиян, отдыхающих в Турции.