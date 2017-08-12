Ростуризм рассказал, как вернуть деньги за путевки в Турцию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Ростуризм рассказал о том, как вести себя российским туристам, которые хотят вернуть деньги за оплаченные туры в Турцию или перенести сроки поездки, рекомендации размещены на сайте ведомства в субботу.
В ведомстве рассказали о многочисленных обращениях по поводу отказа от путевок в Турцию из-за угрозы здоровью. В связи с этим Ростуризм информирует, что в данной ситуации турист или заказчик туристского продукта имеет право на расторжение, либо изменение (в том числе сроков поездки или ее направления) договора о реализации туристского продукта. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением к туроператору, либо к турагенту.
В случае не удовлетворения соответствующего заявления турист может воспользоваться правом судебной защиты. При этом в Ростуризме обращают внимание, "что в случае отказа туроператора в добровольном порядке удовлетворить требования туриста, при удовлетворении судом заявленных требований, суд взыскивает с туроператора за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя".
Вместе с тем в ведомстве добавили, что урегулирование подобных вопросов между туроператорами и туристами в досудебном порядке не только будет являться для туроператоров проявлением социальной ответственности, но и позволит им найти решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон договора.