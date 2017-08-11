Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для отдыхающих в Турции

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор после признания опасности турецких курортов для туристов опубликовал специальные рекомендации для тех, кто находится на отдыхе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. Были получены более 500 жалоб на ухудшения здоровья.

"Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек — больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки", — дает ведомство общую характеристику.

Роспотребнадзор рекомендовал туристам, в первую очередь, соблюдать правила личной гигиены и пить только бутилированную или кипяченую воду. Отдыхающим рекомендовано хранить пищу при соответствующих температурах и обращать внимание на срок годности продуктов, а также тщательно мыть фрукты, ягоды и овощи.

Кроме того, ведомство рекомендует ограничить допуск детей в бассейны, пока ситуация не стабилизируется.

"При первых признаках ухудшения самочувствия следует обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились уже после возвращения в Россию, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания", — добавили в ведомстве.

Основные симптомы вируса Коксаки — высыпания и волдыри на ладонях, в нижней части стопы, между пальцами, в носовой и ротовой полости, сопровождающиеся высокой температурой и ярко выраженной головной болью, сообщает ведомство.