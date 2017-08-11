Хорватский Дубровник на два года радикально ограничит число туристов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Хорватский Дубровник на ближайшие два года ограничит число туристов цифрой в 4 тысячи человек в день, против нынешних примерно 10 тысяч, эта мера призвана предотвратить ущерб городу, пишет газета Telegraph со ссылкой на мэра города Мато Франковича.

ЮНЕСКО ранее предупредила, что статус Дубровника как объекта Всемирного наследия находится под угрозой, и рекомендовала снизить туристический поток до 8 тысяч человек в день.

Власти города решили пойти еще дальше — в течение двух лет город смогут ежедневно посещать только 4 тысячи.

Франкович заявил, что городу нужно восстановиться после бурного роста количества посетителей и пассажиров круизных лайнеров, которые устремляются сюда каждый день. "Я здесь не для того, чтобы делать людей счастливыми, а чтобы повысить качество жизни (в городе). Некоторые круизные компании не согласятся с тем, что я говорю, но моя главная цель — обеспечить качество для туристов, и я не могу сделать это, оставив ситуацию, как есть", — сказал мэр.

Он признал, что в течение следующих двух лет город потеряет деньги, "может быть миллионы евро". "Но в будущем мы получим гораздо больше", — приводит издание слова Франковича.

За последний год посещаемость Дубровника сильно выросла, в некоторые дни превышая 10 тысяч человек за день. Привлекательности города во многом способствовало то, что здесь проходили съемки культового сериала "Игра престолов" — сцены в Королевской гавани, столице Семи королевств Вестероса.