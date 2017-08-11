Страховое сообщество не разделяет опасений по угрозе вируса Коксаки

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает необоснованными опасения, связанные с ростом числа туристов, заболевших вирусом Коксаки в Турции, следует из комментария руководителя рабочей группы ВСС по страхованию туроператоров, исполнительного директора "ЕРВ Туристическое страхование" Юлии Алчеевой.

Как сообщил в пятницу источник в Роспотребнадзоре, ведомство признало небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД, документ был направлен в Ростуризм, который в свою очередь призвал россиян учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию.

Ряд СМИ ранее сообщали, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих якобы были вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Минздрав Турции опровергал сообщения об эпидемии в стране этого вируса и назвал их спекулятивными.

"Опасения, к счастью, необоснованны, никакой эпидемии вируса Коксаки не зафиксировано. Страховщики так же не фиксируют всплеска обращений именно по поводу заражения этим вирусом. Случаи есть, но в процентном соотношении ко всем заболевшим туристам в Турции за период май-июль их не более 1%", — заявила Алчеева РИА Новости.

По ее словам, этот вирус не новый, он "живет" в этом регионе всегда, и ничего особо страшного за собой не влечет. "Осложняет ситуацию только то, что заражаются им в основном дети, собственно они его и передают друг другу", — сказала она.