Эпидемиолог дал советы отдыхающим в Турции

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отдыхающим в Турции туристам нужно не поддаваться панике и соблюдать правила гигиены, заявил РИА Новости замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Он добавил, что конец лета – самый благоприятный период для вируса Коксаки, но России в отличие от Турции удалось обезопасить граждан.

Ранее Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД и было направлен в Ростуризм.

"Панике не надо поддаваться, это же не смертельная болезнь. Нужно соблюдать основные правила гигиены, в частности мыть руки, мыть фрукты, овощи, не глотать воду в бассейне, а по возможности дезинфицировать ее коллективно. Если что-то случается, сразу нужно обращаться за медицинской помощью", — сказал Малеев.

Он отметил, что больше внимания нужно уделить детям. "У взрослых есть иммунитет, но дети особенно подвержены этому заболеванию. Самое главное – это личная профилактика", — сказал эксперт.

Малеев рассказал, что вирус распространяется водным и воздушно-капельным путями. "Сейчас такой благоприятный период. Если для гриппа это зима, то для энтеровируса – сейчас время активности. К сожалению, нет вакцины от этой инфекции", — заявил он.

Эксперт предположил, что Турция не может справиться со вспышкой инфекции из-за большого наплыва людей. При этом, по словам Малеева, санитарные службы должны заранее готовиться к подобным происшествиям, как это в России. "Конечно, контроль у нас лучше, и мы уже заранее начали готовиться к этому периоду. У нас в прошлом году было гораздо больше вспышек энтеровируса", — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), и десятки отдыхающих были вынуждены досрочно прервать отпуск. Роспотребнадзор в этой связи открыл горячую линию. Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии вируса Коксаки и назвал их спекулятивными. Роспотребнадзорсообщал, что анализ официальных источников информации не указывает на осложнение эпидемиологической ситуации в Турции, но направил в турецкий минздрав соответствующий запрос.