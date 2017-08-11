МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туристы могут отказаться от поездки в Турцию без штрафов в связи с угрозой заражения энтеровирусной инфекцией, сообщает Ростуризм на своем сайте со ссылкой на российское законодательство.
Ведомство рекомендует учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию, а также призывает российских туроператоров и турагентов при реализации туристских продуктов в Турцию в обязательном порядке информировать о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране.
Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Роспотребнадзор в этой связи открыл горячую линию. Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными.
Вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус. Впервые был выделен в США в 1950 году. Вирус Коксаки разделяется на две группы – вирус А и В, каждая из которых содержит серогруппы, отличающиеся по антигенным свойствам. В окружающей среде они достаточно устойчивы, но являются чувствительными к действию солнечных лучей и растворов дезинфицирующих веществ (хлорная известь, хлорамин), которые уничтожают их практически мгновенно. При кипячении воды погибают в течение 20 минут.