Туристов не будут штрафовать за отказ от поездки в Турцию из-за вируса

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туристы могут отказаться от поездки в Турцию без штрафов в связи с угрозой заражения энтеровирусной инфекцией, сообщает Ростуризм на своем сайте со ссылкой на российское законодательство.

"В связи со сложившейся ситуацией на основании статьи 14 федерального закона от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ "об основах туристской деятельности в РФ", турист вправе потребовать изменения (в том числе направления или сроков поездки) или расторжения договора о реализации туристского продукта в Турцию. При этом фактически понесенные расходы не подлежат удержанию исполнителем", — говорится в сообщении Ростуризма.

Ведомство рекомендует учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию, а также призывает российских туроператоров и турагентов при реализации туристских продуктов в Турцию в обязательном порядке информировать о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране.

Ранее Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД, документ направлен в Ростуризм.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Роспотребнадзор в этой связи открыл горячую линию. Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными.

Вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус. Впервые был выделен в США в 1950 году. Вирус Коксаки разделяется на две группы – вирус А и В, каждая из которых содержит серогруппы, отличающиеся по антигенным свойствам. В окружающей среде они достаточно устойчивы, но являются чувствительными к действию солнечных лучей и растворов дезинфицирующих веществ (хлорная известь, хлорамин), которые уничтожают их практически мгновенно. При кипячении воды погибают в течение 20 минут.