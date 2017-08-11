Ростуризм признал небезопасным отдых в Турции

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Ростуризм призвал россиян учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию, сообщило российское надзорное ведомство в пятницу.

"Ростуризм настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья туристов при принятии решения о поездке в Турцию", — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство призывает российских туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать при реализации туристских продуктов в Турцию о сложной эпидемиологической ситуации в этой стране.

Ранее Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции, решение согласовано с МИД, документ направлен в Ростуризм.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. Роспотребнадзор в этой связи открыл горячую линию. Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными. Роспотребнадзор при этом сообщал, что анализ ведомством официальных источников информации не указывает на какое-либо осложнение эпидемиологической ситуации в Турции.