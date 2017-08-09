Турагенты считают слухи об эпидемии вируса Коксаки в Турции необоснованными

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туристические агентства, через которые потребители приобретают турпакеты в Турцию, опрашивают туристов, возвращающихся из этой страны, и подтверждают, что слухи об эпидемии вируса Коксаки раздуты и необоснованны, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Союза туристических агентств (СТА) Наталья Игнатьева.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию". Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными.

"По просьбе РИА Новости мы сделали запросы в туристические агентства, которые отправляют туристов в Турцию в больших объемах. Как правило, представители этих фирм опрашивают своих туристов по возвращении из поездки, поэтому имеют наиболее полную информацию из первых рук", — рассказала Игнатьева.

Агентства опрашивают туристов

Директор турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" в посёлке Октябрьский Маргарита Дворцевая утверждает, что среди их туристов случаев заболевания Коксаки нет.

"А мы опрашиваем каждого вернувшегося из Турции (и других курортов) клиента! Вирус наверняка есть, но в намного меньшем объеме, чем это сегодня в десятикратном увеличении транслируется. По итогам звонков туристам по возвращении мы имеем 99% положительных отзывов, а оставшийся процент составляют недовольные только задержками чартерных вылетов", — пояснила она.

Директор турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" в городе Пушкино Надежда Луинэс считает, что СМИ лишь нагнетают обстановку.

"Все наши клиенты, которые находятся сейчас в Турции, живы и здоровы. Нет ни одного звонка по поводу отказов. Туристы говорят, что это вообще не Коксаки, а ротавирус. Не нужно купаться в бассейне, и на всякий случай лучше чистить зубы с бутилированной водой. Спрашивала друзей, живущих в Кемере, опрашивала гидов в отелях, все утверждают, что нет массовых заболеваний, все в штатном режиме", — поделилась информацией она.

Бизнес-тренер "Сети магазинов горящих путевок", руководитель турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" и TUI Артур Привин подтвердил, что есть некоторые отели, в которых этот вирус присутствует, но не в таком масштабе, как может показаться.

"Таким вирусом можно заболеть в любой точке мира, даже в Москве, в поликлинике или больнице. По факту из моих туристов ни у одного не было проблем на отдыхе. Некоторые клиенты, конечно, беспокоятся, потому что услышали что-то в новостях, но после вразумительного разъяснения все успокаиваются. Я не позволю в своей компании разгуливать беспочвенной панике. Что делать? Как говорилось в кинофильме "Собачье сердце", не читать новости до обеда. Но если все же что-то хочешь сделать, то можно аннулировать тур — естественно, с фактически понесёнными расходами", — объяснил собеседник агентства.

Директор турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" в Солнечногорске Вадим Иванов считает, что в раздутой истерии вокруг эпидемии в Турции виноваты СМИ, а сама проблема "высосана из пальца".

"Недавно вернулись туристы из отеля в Белеке, по поводу которого была куча отзывов, связанных с эпидемией. Чуть ли не скорая дежурит! В итоге туристы сказали, что отлично отдохнули, проблем не видели, очередей к врачу тоже. У нас отказов от туров нет вообще. Даже не спрашивают про аннуляции. Продажи идут. Люди с маленькими детьми бронируются и летят", — объяснил он.

"Кроме того, люди сами виноваты в распространении болезней и инфекций. Некоторые мамашки и в Москве детей с ротавирусом ведут в сад. А в Турции как они отдыхают? Много разных случаев наблюдал. Вместо того чтобы с больным ребенком пару дней в номере посидеть, тащат его с температурой к бассейну, в море. Ведь дни отдыха пропадают, а маме нужно загореть. Вот от этого много проблем", — прокомментировал ситуацию Иванов.

Зачем нужна шумиха вокруг Турции

На вопрос, почему возник резонанс, если информация об эпидемии в Турции основана лишь на слухах, Дворцевая ответила, что это похоже на антирекламу турецкого направления, которое мешает другим странам принимать больше россиян.

"Мое мнение — это антиреклама Турции в плюс к рекламе Крыма… Кроме того, в Сочи, на Черноморском побережье также встречаются случаи заболевания, но об этом умалчивается", — отметила она.

"Я на личном опыте убедилась, что вирус можно подхватить не только за границей, но и здесь у нас, даже в Подмосковье. Естественно, сейчас в Турции огромное скопление народа, жара, необходимо соблюдать гигиену, тщательно мыть руки, поменьше находиться в бассейнах, с собой брать аптечку первой необходимости. Не стоит летать с недолеченными детками, хотя мы всех по-человечески понимаем, и денег жалко, и отпускного времени, но необходимо бережнее относиться к себе и к окружающим", — считает представитель турбизнеса.

Ранее руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию туроператоров Юлия Алчеева сообщила РИА Новости, что количество россиян, обратившихся летом 2017 года в медицинские учреждения по страховке с заболеванием, вызванным вирусом Коксаки в Турции, не превышает 1% от всех страховых случаев по этой стране.

При этом представитель ВСС подчеркнула, что сейчас, когда пресса уделяет так много внимания вспышке заболевших вирусной инфекцией в Турции, большие опасения вызывает аналогичная ситуация на юге России, но уточнила, что речь идет о ротавирусе.