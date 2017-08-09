Турагенты считают слухи об эпидемии вируса Коксаки в Турции необоснованными

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские туристические агентства, через которые потребители приобретают турпакеты в Турцию, опрашивают туристов, возвращающихся из этой страны, и подтверждают, что слухи об эпидемии вируса Коксаки раздуты и необоснованны, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Союза туристических агентств (СТА) Наталья Игнатьева.
Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию". Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными.
"По просьбе РИА Новости мы сделали запросы в туристические агентства, которые отправляют туристов в Турцию в больших объемах. Как правило, представители этих фирм опрашивают своих туристов по возвращении из поездки, поэтому имеют наиболее полную информацию из первых рук", — рассказала Игнатьева.
Агентства опрашивают туристов
Директор турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" в посёлке Октябрьский Маргарита Дворцевая утверждает, что среди их туристов случаев заболевания Коксаки нет.
Директор турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" в городе Пушкино Надежда Луинэс считает, что СМИ лишь нагнетают обстановку.
"Все наши клиенты, которые находятся сейчас в Турции, живы и здоровы. Нет ни одного звонка по поводу отказов. Туристы говорят, что это вообще не Коксаки, а ротавирус. Не нужно купаться в бассейне, и на всякий случай лучше чистить зубы с бутилированной водой. Спрашивала друзей, живущих в Кемере, опрашивала гидов в отелях, все утверждают, что нет массовых заболеваний, все в штатном режиме", — поделилась информацией она.
Бизнес-тренер "Сети магазинов горящих путевок", руководитель турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" и TUI Артур Привин подтвердил, что есть некоторые отели, в которых этот вирус присутствует, но не в таком масштабе, как может показаться.
Директор турагентства "Сеть магазинов горящих путевок" в Солнечногорске Вадим Иванов считает, что в раздутой истерии вокруг эпидемии в Турции виноваты СМИ, а сама проблема "высосана из пальца".
"Недавно вернулись туристы из отеля в Белеке, по поводу которого была куча отзывов, связанных с эпидемией. Чуть ли не скорая дежурит! В итоге туристы сказали, что отлично отдохнули, проблем не видели, очередей к врачу тоже. У нас отказов от туров нет вообще. Даже не спрашивают про аннуляции. Продажи идут. Люди с маленькими детьми бронируются и летят", — объяснил он.
"Кроме того, люди сами виноваты в распространении болезней и инфекций. Некоторые мамашки и в Москве детей с ротавирусом ведут в сад. А в Турции как они отдыхают? Много разных случаев наблюдал. Вместо того чтобы с больным ребенком пару дней в номере посидеть, тащат его с температурой к бассейну, в море. Ведь дни отдыха пропадают, а маме нужно загореть. Вот от этого много проблем", — прокомментировал ситуацию Иванов.
Зачем нужна шумиха вокруг Турции
На вопрос, почему возник резонанс, если информация об эпидемии в Турции основана лишь на слухах, Дворцевая ответила, что это похоже на антирекламу турецкого направления, которое мешает другим странам принимать больше россиян.
"Я на личном опыте убедилась, что вирус можно подхватить не только за границей, но и здесь у нас, даже в Подмосковье. Естественно, сейчас в Турции огромное скопление народа, жара, необходимо соблюдать гигиену, тщательно мыть руки, поменьше находиться в бассейнах, с собой брать аптечку первой необходимости. Не стоит летать с недолеченными детками, хотя мы всех по-человечески понимаем, и денег жалко, и отпускного времени, но необходимо бережнее относиться к себе и к окружающим", — считает представитель турбизнеса.
Ранее руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию туроператоров Юлия Алчеева сообщила РИА Новости, что количество россиян, обратившихся летом 2017 года в медицинские учреждения по страховке с заболеванием, вызванным вирусом Коксаки в Турции, не превышает 1% от всех страховых случаев по этой стране.
При этом представитель ВСС подчеркнула, что сейчас, когда пресса уделяет так много внимания вспышке заболевших вирусной инфекцией в Турции, большие опасения вызывает аналогичная ситуация на юге России, но уточнила, что речь идет о ротавирусе.