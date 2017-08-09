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Туризм
Туризм

Без паники: слухи об эпидемии вируса Коксаки в Турции не подтвердились

17:4109.08.2017
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкое побережье Антальи. Архивное фотоТурецкое побережье Антальи. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В среду турецкий минздрав опроверг и назвал спекулятивными распространившиеся в российских СМИ и соцсетях сообщения об эпидемии в стране вируса Коксаки. В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что не видят указаний на осложнение в Турции эпидемиологической обстановки.

Лабораторные исследования. Архивное фото
© Fotolia / Dmytro Sukharevskyi
Вирус Коксаки: симптомы и лечение

Причин для паники не видят и в Ассоциации туроператоров России, где говорят, что случаи заболевания энтеровирусными инфекциями в Турции не носят массового характера. На российском побережье Черного моря ситуация с вирусом Коксаки тоже под контролем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.

Эпидемии нет

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл горячую линию.

Турецкий курорт Анталья
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперт: массовый отказ от поездок в Турцию из-за вируса Коксаки – слухи

В среду Минздрав Турции, отвечая на запрос РИА Новости, опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными.

"По запросу РИА Новости мы изучили эту тему. Наши представители в Анталье провели расследование и выявили случаи кожной сыпи у семи украинских туристов. Наше министерство считает, что подобные случаи могут произойти в любой стране. По результатам нашего расследования, не может быть и речи ни о какой эпидемии. Оцениваем распространение новостей о ней в российских соцсетях и СМИ как спекулятивное, и хотим через РИА Новости заверить, что российские туристы могут спокойно отправляться на отдых в Турцию", — говорится в заявлении министерства.

Ранее несоответствующей действительности назвал информацию о распространении вируса и глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Роспотребнадзор не подтверждает

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в среду журналистам, что анализ ведомством официальных источников информации — министерства здравоохранения Турции, ВОЗ и иных возможных источников — не указывает на какое-либо осложнение эпидемиологической ситуации в Турции. При этом Попова отметила, что ведомство внимательно анализирует каждое обращение.

"Мы анализируем обращения, они требуют очень внимательной детальной проработки, потому что из того объема, который есть на сегодня, это обращения, в которых есть указание на заболевания в течение последних двух месяцев в совершенно разных регионах Турции и с разной клиникой", — сказала Попова.

Причин для паники нет

Успокаивают и в Ассоциации туроператоров России (АТОР): об эпидемии речи не идет. По данным туроператоров, случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями, характерными для летнего периода, действительно фиксировались, однако массовый характер они не носят. Подобные случаи в пик сезона отпусков происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха. Хотя некоторые туристы, у которых запланирован отдых, действительно обращаются с вопросами об обстановке с вирусом Коксаки, туроператоры за единичными исключениями не фиксируют просьб о досрочном прерывании отпуска или повышенного уровня аннуляций туров в страну.

Турецкая Анталья. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Генконсульство РФ в Анталье получило ряд обращений из-за вируса Коксаки

"Мы совсем не видим причин для паники. К нам жалоб от туристов не поступало, как и не было случаев аннуляций туров в связи с информацией в СМИ о вспышке Коксаки", — сообщили ассоциации в пресс-службе "НТК Интурист".

В страховой компании "Ингосстрах" АТОРу сообщили, что за июнь и июль в Турции у туристов, застрахованных в компании, было зафиксировано 10 случаев заболевания вирусом Коксаки. В страховой компании ERV пояснили, что как таковой нет ни эпидемии, ни тенденции к росту числа заболевших, компания фиксирует случаи заражения, но они типичны для этого времени года. В "Либерти Страхование" на сегодняшний день нет зарегистрированных обращений с официально установленным диагнозом вирус Коксаки. Не видит эпидемии Коксаки в Турции и страховая компания "Согласие". В "Тинькофф Страхование" обращений с диагнозом "Вирус Коксаки" также не было.

Как заявила РИА Новости в среду руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию туроператоров Юлия Алчеева, количество россиян, обратившихся летом 2017 года в медицинские учреждения по страховке с заболеванием, вызванным вирусом Коксаки в Турции, не превышает 1% от всех страховых случаев по этой стране.

На юге России

Что касается ситуации с вирусом Коксаки на черноморском побережье России, то Роспотребнадзор заверяет, что она спокойная и находится под контролем.

Российские туристы в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Обращения из-за вируса Коксаки составляют 1% страховых случаев по Турции

По словам, Поповой за 6 месяцев 2017 года на побережье Черного моря было всего 8 случаев, при этом контроль в этом году значительно усилен. В Краснодарском крае проведено более 35 тысяч исследований морской воды, увеличено количество мониторинговых точек до 150, рассказала глава надзорного ведомства.

Как сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения администрации Сочи Дмитрий Перов, вспышек вируса в городе зафиксировано не было.

Стабильной остается эпидемиологическая ситуация и по остальным районам Черноморского побережья Кубани, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по региону. "Количество случаев заболеваний с проявлениями кишечной инфекции не превышает среднемесячный и среднедневной многолетний уровни. Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано", – отметили в ведомстве.

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