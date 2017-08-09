В турецком отеле опровергли информацию об избиении российской туристки

АНКАРА, 9 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Российская туристка сообщила о своем избиении в отеле Kirman Arycanda De Luxe в турецкой Аланье, однако, по заявлению администрации отеля, инцидент произошел вне его территории, а генконсульство РФ в Анталье, в свою очередь, сообщило, что оказало россиянке всю необходимую помощь.

По словам россиянки, имеющей аккаунт в Facebook под ником "Мару Ся", ее семья подружилась на отдыхе в Турции с семьей других туристов, а так как у нее была хорошая камера, согласилась сделать для них фотографии.

Потасовка

"Подходит очень раздражённый молодой турок в белой футболке с бейджем гостиницы и говорит, мол, мне конец. Мы в недоумении переглядываемся. Он исчезает и сразу возвращается с русскоговорящим коллегой. Тот любезно объясняет нам причину раздражения товарища: "Мы тут снимаем, это наше место. У нас контракт с отелем. Вы отбираете наш хлеб". На что я им отвечаю, что и в мыслях не было, что, мол, гостья, а это друзья. Демонстрирую браслет. Называю номер комнаты и фамилию", — написала россиянка.

Однако, по ее словам, ситуацию это не разрядило. "Фотограф делает несколько шагов мне навстречу и по-боксерски лбом упирается мне в лоб. Произносит: "Тебе конец. Это твоя последняя фотосессия"… Я его отстраняю рукой. Он снова наступает и уже сильно давит мне лбом в лоб. Тут уже не выдерживает Ринат. Просачивается между нами, заслоняя меня, говорит: " Не трогай девушку!" Далее несколько слов на турецком, и уже потасовка", — сообщила туристка.

В результате потасовки россиянка, по ее словам, получила травму головы, а у заступившегося за нее мужчины была разбита губа. Ей была оказана медицинская помощь в больнице, пострадавшие россияне уведомили об инциденте российское консульство, но в полицию они обращаться не стали.

Вне территории отеля

По словам представителя отеля конфликт произошел вне территории гостиницы.

"Конфликт между гостями нашего отеля и фотографами, работавшими на пляже, произошёл вне отеля, на общественном пляже. Фотографы не являются нашим персоналом, они арендаторы. Видимо, они посчитали, что наша клиентка занимается профессиональной съемкой, перейдя в разряд их конкурентов. Когда после конфликта они пришли в отель, мы предложили нашим гостям любую помощь, какую могли оказать в той ситуации. Наши гости отказались передавать дело в правоохранительные органы, так как это затянуло бы разбирательство, и вскоре покинули Турцию", — сообщил РИА Новости представитель администрации отеля.

Рамазан Энхош, владелец фотостудии, которая занимается профессиональной съёмкой туристов в общественных местах Аланьи, также прокомментировал РИА Новости этот инцидент.

"Мы арендуем помещение в этом отеле и не являемся его сотрудниками. Мы понимаем, что у всех сейчас есть фотокамеры. Но есть разница между личной съемкой и профессиональной, на которой мы зарабатываем. Эта туристка занималась как раз вторым. Мои ребята заметили её первый раз, но ничего не сказали. Когда это повторилось второй раз, один мой фотограф к ней подошёл и попросил не заниматься профессиональной фотосъемкой, потому что это недобросовестная конкуренция, и разрешение на такой вид предпринимательской деятельности у нее нет, в отличие от нас", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что считает поведение российской туристки неэтичной.

"Мы платим за аренду, налоги, мои ребята работают на 50-градусной жаре, а тут кто-то приезжает и начинает работать на нашем участке просто так. В ответ женщина начала наступать на нашего фотографа. Подчеркну, что даже в такой ситуации мы никогда не нападем на человека, тем более, нашего гостя, тем более женщину, иначе мы потеряем работу. Появился муж туристки, видимо, боксер, который, не разобравшись, кинулся на моего фотографа и начал его бить. Остальные наши фотографы, увидев это, кинулись их разнимать. Возможно, в этой суматохе женщина могла получить какие-то царапины или кто-то ее мог толкнуть нечаянно, но повторяю, никто ее специально даже пальцем не трогал", — сказал Энхош.

По его словам, у работающего в его студии фотографа рассечена губа, он получил несколько серьезных ударов, что было зафиксировано в больнице. "Когда начались разборки, мы сами предложили вызвать жандармерию, так как считали себя пострадавшими в этой ситуации. Но гости отеля отказались ее вызывать. Потом они подписали бумагу с отказом возбуждать дело и уехали. А я, несмотря на то, что не считаю себя виноватым, все-таки от греха подальше перевел своих фотографов работать в другой отель", — добавил владелец фотостудии.

В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили обращение российской туристки в связи с этим инцидентом и добавили, что оказали россиянке всю необходимую помощь.