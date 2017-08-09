В турецком отеле опровергли информацию об избиении российской туристки

АНКАРА, 9 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Российская туристка сообщила о своем избиении в отеле Kirman Arycanda De Luxe в турецкой Аланье, однако, по заявлению администрации отеля, инцидент произошел вне его территории, а генконсульство РФ в Анталье, в свою очередь, сообщило, что оказало россиянке всю необходимую помощь.
По словам россиянки, имеющей аккаунт в Facebook под ником "Мару Ся", ее семья подружилась на отдыхе в Турции с семьей других туристов, а так как у нее была хорошая камера, согласилась сделать для них фотографии.
Потасовка
Однако, по ее словам, ситуацию это не разрядило. "Фотограф делает несколько шагов мне навстречу и по-боксерски лбом упирается мне в лоб. Произносит: "Тебе конец. Это твоя последняя фотосессия"… Я его отстраняю рукой. Он снова наступает и уже сильно давит мне лбом в лоб. Тут уже не выдерживает Ринат. Просачивается между нами, заслоняя меня, говорит: " Не трогай девушку!" Далее несколько слов на турецком, и уже потасовка", — сообщила туристка.
В результате потасовки россиянка, по ее словам, получила травму головы, а у заступившегося за нее мужчины была разбита губа. Ей была оказана медицинская помощь в больнице, пострадавшие россияне уведомили об инциденте российское консульство, но в полицию они обращаться не стали.
Вне территории отеля
"Конфликт между гостями нашего отеля и фотографами, работавшими на пляже, произошёл вне отеля, на общественном пляже. Фотографы не являются нашим персоналом, они арендаторы. Видимо, они посчитали, что наша клиентка занимается профессиональной съемкой, перейдя в разряд их конкурентов. Когда после конфликта они пришли в отель, мы предложили нашим гостям любую помощь, какую могли оказать в той ситуации. Наши гости отказались передавать дело в правоохранительные органы, так как это затянуло бы разбирательство, и вскоре покинули Турцию", — сообщил РИА Новости представитель администрации отеля.
Рамазан Энхош, владелец фотостудии, которая занимается профессиональной съёмкой туристов в общественных местах Аланьи, также прокомментировал РИА Новости этот инцидент.
"Мы арендуем помещение в этом отеле и не являемся его сотрудниками. Мы понимаем, что у всех сейчас есть фотокамеры. Но есть разница между личной съемкой и профессиональной, на которой мы зарабатываем. Эта туристка занималась как раз вторым. Мои ребята заметили её первый раз, но ничего не сказали. Когда это повторилось второй раз, один мой фотограф к ней подошёл и попросил не заниматься профессиональной фотосъемкой, потому что это недобросовестная конкуренция, и разрешение на такой вид предпринимательской деятельности у нее нет, в отличие от нас", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что считает поведение российской туристки неэтичной.
По его словам, у работающего в его студии фотографа рассечена губа, он получил несколько серьезных ударов, что было зафиксировано в больнице. "Когда начались разборки, мы сами предложили вызвать жандармерию, так как считали себя пострадавшими в этой ситуации. Но гости отеля отказались ее вызывать. Потом они подписали бумагу с отказом возбуждать дело и уехали. А я, несмотря на то, что не считаю себя виноватым, все-таки от греха подальше перевел своих фотографов работать в другой отель", — добавил владелец фотостудии.
В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили обращение российской туристки в связи с этим инцидентом и добавили, что оказали россиянке всю необходимую помощь.