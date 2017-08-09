Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии вируса Коксаки

АНКАРА, 9 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии в стране вируса Коксаки и назвал их спекулятивными, говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию".

"По запросу РИА Новости мы изучили эту тему. Наши представители в Анталье провели расследование и выявили случаи кожной сыпи у семи украинских туристов. Наше министерство считает, что подобные случаи могут произойти в любой стране. По результатам нашего расследования, не может быть и речи ни о какой эпидемии. Оцениваем распространение новостей о ней в российских соцсетях и СМИ как спекулятивное, и хотим через РИА Новости заверить, что российские туристы могут спокойно отправляться на отдых в Турцию", — говорится в заявлении министерства.

Во вторник глава Федерации отельеров Турции Осман Айык заявил РИА Новости, что информация о распространении вируса не соответствует действительности.

В свою очередь, Ассоциация туроператоров России сообщила в среду, что туроператоры не видят причин для паники из-за вируса: случаи заболевания в Турции энтеровирусными инфекциями, характерными для летнего периода, действительно фиксировались, однако массовый характер они не носят. Подобные случаи происходят ежегодно как на курортах Турции, так и других стран пляжного отдыха в пик сезона отпусков.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.